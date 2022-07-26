İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 26 Temmuz 2022 Salı günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI