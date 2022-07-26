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Haberler Gündem İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: 26 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 26 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler

İstanbullular, İSKİ su kesintisi duyurularını araştırıyor. Yaz mevsiminin etkisiyle baraj doluluk oranları yüzde 68.05'e geriledi. Baraj doluluk oranlarının azalmasıyla İstanbul su kesintisi duyuruları merak edilmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Temmuz 2022 Salı günü yaşanacak planlı kesintileri paylaştı. İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

26.07.2022 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi! İSKİ duyurdu: 26 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?

İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 26 Temmuz 2022 Salı günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. Peki İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 26 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 26.07.2022 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Altıntepsi Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 10:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 09:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Soğuksu Mah,Acarlar Mah,Rüzgarlıbahçe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.07.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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