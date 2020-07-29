İstanbul'da 6 ayda 9 bin 292 yangın meydana geldi

AA

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da haziran itibarıyla 123 istasyonda, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü itfaiyeci ile hizmet veriliyor.

2020 yılının altı aylık döneminde itfaiyenin alanına giren 30 bin 395 olay meydana geldi. Bu olayların en fazla görüldüğü ilçeler, Pendik, Esenyurt ve Fatih, en az görüldüğü yerler Adalar, Çatalca ve Şile oldu. Geçen yılın aynı döneminde itfaiyenin alanına giren 29 bin 449 olay kayıtlarda yer almıştı.

- İlk 6 ayda 9 bin 292 yangın

İstanbul'da geçen yılın altı ayında 10 bin 231, tamamında ise 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2020'nin ilk altı ayında çıkan toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin 292 olarak kaydedildi.

Bu yıl çıkan yangınlardan 3 bin 268'i sigara izmaritinden kaynaklandı. 2 bin 825 yangına ise elektrik neden oldu. Kasıt sonucu 656, çocukların ateşle oynaması sonucu 143, parlama nedeniyle de 133 yangın meydana geldi.

- En az yangın Adalar ve Bakırköy'de

Anadolu yakasında Pendik'te 401 yangın olayı gerçekleşti. En az yangının görüldüğü Adalar'da ise 28 olaya müdahale edildi. Avrupa yakasında ise Esenyurt'ta 409, Bakırköy'de ise 101 yangın kayıtlara geçti.

Yangına varış süresi bölge ve ilçelere göre değişiklik gösterirken ortalama 5 dakika 25 saniye olarak gerçekleşti.

2019 yılının altı aylık döneminde en fazla haziran, en az da şubat ayında yangın çıktı. Bu yılın altı aylık döneminde en fazla ocak en az ise mayıs ayında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri ocak ayında 1860, mayısta ise 1148 olaya müdahale etti.