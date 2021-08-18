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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek" dedi.