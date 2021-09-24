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İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ'den açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Eylül Cuma günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbullular "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

24.09.2021 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ'den açıklama

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 24 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

24 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 15:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 14:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 16:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 16:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2021 18:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 24 EYLÜL

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