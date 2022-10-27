İstanbul'da 4 katlı binada büyük panik!

Şişli'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlardakiler mahsur kaldı. Dumandan etkilenenler, itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Dumandan etkilenenler ile yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre yangın, 4 katlı binanın giriş katında saat 07.30 sıralarında çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst kata dolması nedeniyle evlerinden çıkmayanlar balkona ve çatıya çıktı.
DUMANDAN ETKİLENDİLER
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtardı. Bazıları da itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıktı. Duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken bir kişiye itfaiye eri oksijen maskesini takarak dışarı çıkardı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Yaralı, sedye ile ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle üst kattan itfaiye merdiveniyle indirilen Sofi Yavuyarım "Yangın en alt katta çıktı. Dumandan göz gözü görmüyordu. En üst katta mahsur kaldık. Duman soluyoruz, ölüyoruz diyoruz. İtfaiye geldi. Bizi merdiven ile indirdi. Yaşadığımıza ne bileyim mucize. Ben rahatsızım. Astımım var. Çok yoğun duman vardı" dedi.
"İNSANLAR ÇATIDA MAHSUR KALDI"
Bina sakini Mehmet Kızılkum En alt kattaki daireden dışarıya ateş fışkırıyordu. Burası komple duman kaplıydı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dairede kalanlar da dışarı çıktı ama onlar da yangının neden çıktığını bilmiyorlar. Yangın komple binayı sardı. İnsanlar hep çatıda mahsur kaldı. İtfaiye kurtardı. Dumandan etkilenen 3-5 kişi hastaneye gitti. Bir itfaiye eri de hastaneye gitti" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!