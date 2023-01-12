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İstanbul'da 4 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Kartal'da, 4 gündür haber alınamayan Turgut Ateş'in cansız bedeni sahildeki kayalıklarda bulundu. Aile yakını Gülçin Zazakoştu, "İkbal abla 4 gündür eşini arıyordu. Her gün yaptığı gibi rutin şekilde gelip aynı yerden aldığı kedi mamalarını burada dağıtıyordu" dedi

Giriş: 12.01.2023 - 19:45 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 4 gündür kayıptı, kayalıklarda ölü olarak bulundu - Haberler
DHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Turgut Ateş (67) sahildeki kayalıklarda ölü bulundu.

Olay saat 17.30 sıralarında Kartal Sahili'nde meydana geldi. Sahildeki sokak kedilerine mama dağıtmak için evden çıkan 67 yaşındaki Turgut Ateş'ten 4 gündür haber alınamıyordu. Ailesi tarafından günlerdir aranan Ateş'in cansız bedeni bugün sahildeki kayalıklarda bulundu.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenen aile yakınları cansız bedenin bulunduğu alana geldi. Yapılan incelemelerin ardından Turgut Ateş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"KEDİ MAMALARINI BURADA DAĞITIYORDU"

Aile yakını Gülçin Zazakoştu, "İkbal abla 4 gündür eşini arıyordu. Her gün yaptığı gibi rutin şekilde gelip aynı yerden aldığı kedi mamalarını burada dağıtıyordu. Pazartesi'den itibaren de 4 gündür kayıp. Her yere bakıldı. Bütün arkadaşları aradı. Çok enteresan bugün yine çıkıyorlar. Ve bugün çantayı burada görüyorlar. Ondan önce görünmüyor. Bugün de ölüsü bulundu. Hiçbir husumetlisi yoktu. Onlar kendi hallerinde iyi bir aile. İkbal ablayı yıllardır tanıyoruz, eşini de. Eşi emekli, bir tane çocukları var. O da Polonya'da, dönüyor zaten" dedi.

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