Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde yurda kaçak giriş yapan ve oturma izni olmayan Pakistan, Afganistan, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 364 kaçak göçmeni yakaladı.

DHA'nın haberine göre, emniyette işlemleri tamamlanan göçmenler, otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.