İstanbul'da 33 gözaltı kararı!

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.