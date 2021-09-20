İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 20 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

20 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.09.2021 02:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.09.2021 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.09.2021 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 20 EYLÜL