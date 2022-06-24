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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak açıklanıyor. İSKİ, 24 Haziran 2022 Cuma günü İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları...

24.06.2022 - 13:01 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından yayımlanan duyurular ile belli oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi ne zaman bitecek? İşte 24 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 24.06.2022 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 24.06.2022 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 24.06.2022 10:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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