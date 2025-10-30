Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da 24 ilçede büyük elektrik kesintisi: 30 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 24 ilçede büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        Bilindiği gibi, BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Perşembe günü İstanbul'da 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 30 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Giriş: 30.10.2025 - 00:15 Güncelleme: 30.10.2025 - 00:15
          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 30 Ekim Perşembe günü 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 24 ilçede etkili olacak.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

