Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 30 Ekim Perşembe günü 24 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...