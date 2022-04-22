İstanbul'da 21 kaçak göçmen yakalandı

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasal olmayan yollarla yurda giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Cihangir Mahallesi'nde gece saatlerinde denetim yapıldı.

Metruk bir binada inceleme yapan ekipler, oturum belgeleri olmayan Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.