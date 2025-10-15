BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 15 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...