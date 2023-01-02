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Haberler İş-Yaşam

İstanbul'da 2022 enflasyonu yüzde 93 oldu

İstanbul'da aralıkta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2.94 arttı. Yıllık artış ise yüzde 92.97 oldu

Giriş: 02.01.2023 - 08:34 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 2022 enflasyonu yüzde 93 oldu
AA

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, aralıkta perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3.71 yükseldi.

Aralık 2021'e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 92.97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 81.31 olarak gerçekleşti.

Aralıkta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 7,04, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.89, konut harcamalarında yüzde 3.82, diğer harcamalarda yüzde 3.07, gıda harcamalarında yüzde 3.06, giyim harcamalarında yüzde 1.18, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.50 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 3.09 azalış izlendi.

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