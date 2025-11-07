BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Kasım Cuma günü İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 7 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...