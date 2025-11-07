Habertürk
    Takipde Kalın!
        İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi! 7 Kasım 2025 Cuma İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi! 7 Kasım elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'da 7 Kasım Cuma günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Böylelikle kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. Peki, elektrikler ne zaman gelecek, elektrik saat kaçta kesilecek? İşte 7 Kasım 2025 Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 01:56 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:56
        • 1

          BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Kasım Cuma günü İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da mahalle mahalle hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki, 7 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 20 ilçede etkili olacak.

        • 3

          KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

          Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

          Arnavutköy

          Avcılar

          Bağcılar

          Bahçelievler

          Başakşehir

          Beylikdüzü

          Beyoğlu

          Büyükçekmece

          Çatalca

          Esenler

          Esenyurt

          Eyüpsultan

          Fatih

          Gaziosmanpaşa

          Kağıthane

          Küçükçekmece

          Sarıyer

          Silivri

          Sultangazi

          Şişli

        • 4

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa