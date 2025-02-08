İstanbul'da Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Ekip otosundaki 2 polis memuruna saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayrullah B'nin (26), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

DHA'daki habere göre tutuklanan şüphelinin ifadesinde, daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve düşmanları olduğu için sürekli üzerinde bıçak taşıdığını söylediği öğrenildi.

İfadesinde, olay sırasında ani bir karar ile saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Hayrullah B.'nin, "Polislere saldırmaya o anda karar verdim. Düşmanlarım olduğu için bıçak taşıyorum" dediği öğrenildi.