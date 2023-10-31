İstanbul'da 2 çocuğa silahlı saldırı! Motosikletli şüpheli aranıyor
İstanbul'da biri 14, diğeri 15 yaşında 2 çocuk, parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı. Polis, motosikletli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
İstanbul'da, parkta oturan 2 çocuk, silahlı saldırıda yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesinde meydana geldi. İki el silah sesi duyan mahalle sakinleri sokağa çıktığında 2 kişinin yaralı halde yerde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralananların 14 ve 15 yaşlarındaki 2 çocuk olduğu belirlendi.
Saldırıyı ise parka motosikletle gelen kişinin yaptığı öne sürüldü.
Hastaneye kaldırılan çocukların tedavileri devam ederken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında sokakta bulunan taburelerde oturan mahalle sakinleri ise, silah seslerinin duyulmasının ardından sağa sola kaçıştı.
Panik anlarında taburelerin devrildiği, bardaklarda çayın ve masada çekirdeklerin kaldığı görüntülendi.