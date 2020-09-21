İstanbul'da, 2 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 340 sokak satıcısı tutuklandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz ile 15 Eylül arasında 39 ilçede sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 198 operasyonda 566 kişiyi suçüstü yakaladı.

Baskın yapılan adres ve arabalar ile şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 802 kilogram uyuşturucu madde ile 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 566 zanlıdan 340'ı tutuklandı.