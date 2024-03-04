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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarının rakamlarını paylaştı.

DHA'nın haberine göre Vali Gül "2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5.5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı, 477 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılının ilk 2 ayında; terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 265 şahıs tutuklandı, 167 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün valilik binasında 2023 ve 2024 yılında meydana gelen asayiş olaylarıyla ilgili açıklama yaptı. Asayiş olaylarıyla ilgili rakamları paylaşan Vali Gül'e basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve Vali Yardımcısı Hasan Gözen de eşlik etti.

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"DOLANDIRICILIĞA KARŞI KURUMSAL UYARILARI DİKKATE ALMALARINI RİCA EDİYORUM"

Vali Gül İstanbul genelindeki operasyonlarda 56 bin 376 polis, 7 bin 633 jandarma ve bin 53 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 65 bin 62 personelin görev yaptığını belirtti. Gül, "Dolandırıcılık suçlarında 2023 yılında suç sayısı 14 bin 575, aydınlatma oranı yüzde 91’dir. Bunun yanında, ilk 2 ayda dolandırıcılık suçlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre suç sayısı 2 bin 435, aydınlatma oranı yüzde 80’dir. Hemşehrilerimizden özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı kurumsal uyarıları dikkate almalarını rica ediyorum" dedi

"2024'TE 265 TERÖRİST TUTUKLANDI"

Gül terör operasyonlarıyla ilgili "Dünyanın tüm metropollerinde olduğu gibi, İstanbul’umuzda da güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri de terör. 2023 yılında bir önceki yıla göre; terör örgütlerine karşı operasyon sayımız yüzde 5.5 yakalanan şahıs sayısı yüzde 10 arttı. 609 şahıs tutuklandı, 477 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılının ilk 2 ayında; terör örgütlerine karşı toplam 287 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 795 şahsı yakaladık. 265 şahıs tutuklandı, 167 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı" ifadelerini kullandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİN KÖKÜNÜ KAZIMAYA KARARLIYIZ"

Uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleden de bahseden Gül, "Zehir tacirlerinin kökünü kazımaya kararlıyız. Bu amaçla, 2023 yılında, ilimizde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan şahıs sayısı 59 bin 68 oldu. Önceki yıla göre ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı yüzde 21 arttı. 5 bin 701 şahıs tutuklandı; 3 bin 475 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 2024 yılı ilk iki aylık döneminde ise narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 13 bin 23 şahıs yakalandı. 2 ton 378 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 545 bin 320 adet hap, 2 milyon 22 bin 973 adet sentetik ecza maddesi, bin 382 kilogram ara kimyasal ele geçirildi. Bin 131 şahıs tutuklandı. 610 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Uyuşturucu tehlikesine yönelik, yürütülen eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında önemli bir gücümüz annelerimiz, en büyük destekçimiz. Bu amaçla "En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" projesi başta olmak üzere, 2023 yılında bilgilendirdiğimiz annelerimizin sayısı önceki yıla göre yüzde 70 arttı, 258 bine annemize eğitim vermiş olduk" şeklinde konuştu.

"25 TON SAHTE ALKOLE EL KONULDU"

2023 yılında bir önceki yıla göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısının yüzde 11 artarak 3 bin 695 olduğunu belirten Gül, "Yakalanan şahıs sayısı yüzde 9 artarak, 98 şahıs tutuklandı. 564 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan kaçak sigara miktarı yüzde 35, tütün miktarı yüzde 27 arttı. Ayrıca, sahte içki imalatında kullanılan 212bin 326 litre alkole el kondu. 2024 yılı ilk 2 aylık döneminde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 578 operasyonda 750 şahıs yakalandı; 38 şahıs tutuklandı; 35 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında ise 170 bin 743 paket kaçak sigara, 17 milyon 599 bin 819 adet makaron, 21 bin 546 kg tütün ele geçirildi. Yine sahte içki imalatına baktığımızda 25 ton alkole el kondu" ifadelerine yer verdi.

"2024'TE 25 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Vali Davut Gül son olarak yaşanan trafik kazalarıyla ilgili, "2023 yılında 138 ölümlü kazada üzülerek ifade etmek isterim ki 157 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralamalı kazalarda 32 bin 628 vatandaşımız yaralandı. 2024 yılı ilk 2 aylık döneminde ise ölümlü kazalarda 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca yaralamalı kazalarda 5 bin 151 vatandaşımız yaralandı" dedi. (DHA)