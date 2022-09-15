İHA

İstanbul'da 196 yıllık caminin kubbesindeki kurşun plakalar, 2 hafta içinde parça parça çalındı Olay, geçen günlerde Üsküdar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1826 yılında ibadete açılan Defterdar Tahir Efendi Camii'nin kubbeleri üzerinde bulunan kurşun plakalar çalındı. Yapımının tamamlandığı dönemde deniz kenarına yakın olduğu gerekçesiyle Harem İskele Camii olarak da bilinen caminin kurşun levhalarını almak için 2 gün önce hırsızlar yeniden geldi. Şüpheliler, kurşun plakaların bir kısmını daha parçalayarak çaldı. Hırsızlık esnasında kubbeler de zarar gördü. Hırsızlık olayı çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

İstanbul'da 2 asırlık caminin kurşun plakaları çalındı Mahalle sakinlerinden Şaban Demirdağ, "Bu olaylar son 2 haftadır yaşanmaya başladı. İlk çalındığında durumu polis ekiplerine bildirdik. Buraya gelerek inceleme yaptılar. Birkaç gündür hırsızlık yaşanmıyordu. İki gece önce yeniden gelerek kurşun plakaları çalmışlar. Şüpheliler, buranın sakin bir sokak olmasından faydalanıyorlar. Hırsızlığın önüne geçemiyoruz. Cami imam ve müezzinine de durumu bildirdik" dedi. Öte yandan kubbesindeki kurşun plakaların çalındığı cami havadan görüntülendi.