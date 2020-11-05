İstanbul'da 19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Hande Ç'nin 4 Ocak 2001'de Kadıköy İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi Çiçek Sokak'taki evinde öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında, eldeki deliller yurt dışından getirilen özel bir kitle Adli Tıp Kurumunda yeniden incelendi.

Delillerden bıçağın keskin kısmında babaya ait DNA örneğine rastlanması üzerine derinleştirilen soruşturmada, baba Nezih Ç, üvey annesi Şehriban Ç. ile komşuları Hacı Osman K., hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine 2 Kasım'da gözaltına alınan 3 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, üvey anne ve babanın birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de Nezih Ç, İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi Çiçek Sokak'taki evlerinde 12 yaşındaki kızını öldürülmüş halde bulduğunu söyleyerek polise başvurmuştu.

Olay yerinde inceleme yapan polis, Hande Ç'nin başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklandığını ve boğazının kesildiğini belirlemişti.

Polis ekipleri söz konusu dönemde baba Nezih Ç. ile eşi Şehriban Ç'yi gözaltına almıştı. Nezih Ç ve eşi, emniyetteki ifadelerinin ardından 6 Ocak 2001'de serbest bırakılmıştı.