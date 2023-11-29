Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...