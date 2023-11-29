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        Haberler Gündem İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 29 Kasım İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 19 ilçede büyük elektrik kesintisi! İşte kesinti olacak ilçeler...

        İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmalarından BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:12
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          Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler 19 ilçede etkili olacak.

          İşte kesintilerin yaşanacağı mahalle ve sokaklar...

        • 3

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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