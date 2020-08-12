İstanbul'da 19 başlıkta 23 bin 14 Kovid-19 denetimi yapıldı

AA

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da dün 'sağlık için, hepimiz için' 19 ayrı başlıkta 23 bin 14 denetim ve rehberlik çalışması yapıldı. 438 adli ve idari işlem uygulandı. Hafta boyunca her gün bir alana odaklı denetimlerimiz devam edecek. Görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."