İstanbul'da 188 kilogram Hint keneviri ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Eylül arasında Kartal ve Pendik'te 2 lüks villaya baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 188 kilogram Hint keneviri, 2 hassas terazi, bitki yetiştirilmesinde kullanılan sera malzemeleri, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.