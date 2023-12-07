İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ 7 Aralık elektrik kesinti duyurusu
İstanbul'da bugün 18 ilçede planlı elektrik kesintisine gidilecek. BADAŞ tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre 19 ilçenin kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgisine yer verildi. Peki, bugün hangi ilçede elektrik kesintisine gidilecek? İşte İstanbul 7 Aralık elektrik kesinti ve arıza bilgisi...
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İstanbul'da 7 Aralık Perşembe günü bugün toplamda 19 ilçede elektrik kesintisine gidilecek. Elektirik kesintisine gidilecek ilçelerdeki mahalle ve sokak listesi ise her gün olduğu gibi bugün de BEDAŞ tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, elektirkler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe 7 Aralık İstanbul elektrik kesinti ve arıza bilgisi...
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ARNAVUTKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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AVCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BAĞCILAR ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BAKIRKÖY ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BAYRAMPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BEYLİKDÜZÜ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BEYOĞLU ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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BÜYÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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ÇATALCA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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ESENYURT ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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EYÜPSULTAN ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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FATİH ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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GAZİOSMANPAŞA ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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KAĞITHANE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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SİLİVRİ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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SULTANGAZİ ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ
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ZEYTİNBURNU ELEKTİRİK KESİNTİ VE ARIZA BİLGİSİ