İstanbul'da 169 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında 169 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri torbacılara satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin kimlikleri ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağı, bir kısmının ise evinde zulaladığı tespit edilmesi üzerine Fatih'te belirlenen adrese ve nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TOPLAM 169 KİLO UYUŞTURUCU

Operasyonlarda, 20 kilo kristal methamfetamin maddesi, 100 kilo sıvı methamfetamin maddesi, 9 kilo methamfetamin maddesi, 40 kilo methamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı madde, 100 gram eroin maddesi olmak üzere toplam 169 kilo methamfetamin maddesi ile 83 bin TL suçtan elde edilen para ve 2 adet uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan Ö.A. ve N.Ö. isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.