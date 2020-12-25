İstanbul'da 1635 litre sahte içki ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde satışa hazır halde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, depo olarak kullanılan iş yerinde satışa hazır halde 1110 litre sahte içki ele geçirdi.

Çalışmayı genişleten ekipler, İstanbul'da 3 farklı adrese daha operasyon düzenledi. Bu adreslerde 525 litre sahte içki bulundu.

Ele geçirilen sahte içkiler, Çatalca Muratbey gümrük sahasında basına gösterildi.