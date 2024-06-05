İSTANBUL'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAK!

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere 06 Haziran 2024 Perşembe günü yani yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek. Kesinti yapılacak mahalleler ise şu şekilde;