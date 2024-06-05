İSKİ duyurdu: İstanbul'un 5 ilçesinde 15 saatlik su kesintisi yapılacak!
İSKİ'den yapılan duyuruya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi yaşanacak. Terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Buna göre; 6 Haziran'da Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine su verilemeyecek. İşte, İstanbul'da suların ne zaman geleceğine ilişkin detaylar...
- 1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 saatlik su kesintisi yapılacak. Vana yenileme çalışmaları nedeniyle üç ilçeye su verilemeyecek. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, konuya dair detaylar haberimizin devamında...
- 2
İSTANBUL'DA 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAPILACAK!
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak. Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere 06 Haziran 2024 Perşembe günü yani yarın saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek. Kesinti yapılacak mahalleler ise şu şekilde;
- 3
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
Gaziosmanpaşa İlçeleri: Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle
Eyüpsultan İlçesi: Akşemsettin, Alibeyköy Merkez Üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar
-
- 4
Sultangazi İlçesi: Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl
Bayrampaşa İlçesi: Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesinin bir bölümü
Esenler İlçesi: Oruç Reis Mahallesinin bir kısmı