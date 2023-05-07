Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke çökertildi

İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke operasyonla çökertildi

İstanbul'da son 6 ayda beş ilçeden 14 motosiklet çalan hırsızlık şebeke üyesi 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletleri çalma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Giriş: 07.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 14 motosiklet çalan şebeke çökertildi
DHA

İstanbul'un Ataşehir, Ümraniye, Kadıköy, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde son 6 ayda 14 motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri Ataşehir, Pendik ve Maltepe'de belirlenen dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı 10 motosiklet ele geçirildi.

PARÇALAYIP, YEDEK PARÇA OLARAK SATIYORLARDI

Şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin bir kısmını parçalayarak yedek parça olarak elden çıkardıkları, bir kısmını ise sahte plaka ve belge düzenleyerek başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden motosikletlerini çaldıkları kişilere ulaştığı ve onlara çaldıkları motosikletlerini satmaya çalıştığı da tespit edildi.

MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyonda ele geçirilen 10 motosiklet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği´nde sahiplerine teslim edildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin motosikletleri çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalmaları görülüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin park halindeki motosikletlerin direksiyon kilitlerini kırdıkları anlar da görülüyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4 kişinin ise, daha önce yapılan operasyonda gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İnce: Memleketi düşünüyorum
İnce: Memleketi düşünüyorum
"Türk milletine bir seçenek sunduk"
İş yerini ele geçirmek için ortağının sekreterini öldürdü!
İş yerini ele geçirmek için ortağının sekreterini öldürdü!
Polisten kaçtı, yayalara çarptı! Yaralılar var
Polisten kaçtı, yayalara çarptı! Yaralılar var

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.