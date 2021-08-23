İstanbul'da 1251 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

AA

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Ocak 2021'den itibaren İstanbul'da 40 bin 286, son 3 günde ise 506'sı Afgan, 745'i diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 1251 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi" ifadelerini kullandı.