İstanbul'da 120 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Jandarma ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonda, 120 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışından yurda eroin getirdiğini tespit ettiği 1 şüpheliye operasyon düzenlendi.

5 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimliği tespit edilen S.T uyuşturucu maddeleri Esenyurt ilçesinde kiralamış olduğu bir dairede depoladığı tespit edildi. Dairenin dikkat çekmemesi için ise, suç kaydı olmayan ve ailesiyle yaşayacağını söyleyen başka biri adına kiralandığı belirlendi.

EVDE UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Daireye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli S.T.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 120 kilogram eroin, 5 kilogram metamfetamin, vakum makinesi, hassas terazi, baskı kalıbı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.