İstanbul'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız çıkıyor

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Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezimiz günde yaklaşık 55 bin çağrı alıyor. Bu acil çağrıların yüzde 55'i ise asılsız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için saniyelerle yarışırken 112'yi lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden bir görüntü de yer aldı.