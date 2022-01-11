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İstanbul'da 11 saat su kesintisi! 11 Ocak 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Ocak 2022 Salı günü İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 11 Ocak 2022

11.01.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da 11 saat su kesintisi! 11 Ocak 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 11 Ocak 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 11 Ocak 2022 İSKİ su kesintisi

İSTANBUL'DA 11 SAAT SU KESİNTİSİ

Münzevi Terfi Merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 09.00 ila 20.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere, 11 saat süreyle su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

EYÜPSULTAN

Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular mahallelleri.

BAYRAMPAŞA

Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa mahalleleri.

ESENLER

Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal mahalleleri.

GAZİOSMANPAŞA

Merkez Mahallesi

GÜNGÖREN

Gençosman ve Sanayi Mahalleleri

11 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Göksu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Marmara Mah,Sahil Mah,Dereağzı Mah,Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : 600 Mm Ve 800 Mm İsale Hattında Branşman Bağlantı Çalışması Yapılacaktır.
Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : İskenderpaşa Mah,Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Nişanca Mah,Katip Kasım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Derviş Ali Mah,Atikali Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.01.2022 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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