İstanbul'da 100 bin kişinin katıldığı taksi anketinin sonuçlandı
İstanbul'da hizmet vermeye başlayacak yeni taksiler için düzenlenen oylama sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylama sonuçlarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. İstanbulluların katılımıyla gerçekleşen oylamada İstanbul'un yeni taksileri belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kente modern bir ulaşım alternatifi sunacak olan 2 bin 500 dijital platform tabanlı taksinin tasarımını belirlemek için düzenlediği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette E şıkkında yer alan en fazla oyu alarak vatandaşların tercihi oldu. Uygulama tabanlı yeni taksilerin kısa süre sonra İstanbul trafiğine çıkması bekleniyor.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE OLACAK
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.