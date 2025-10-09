Habertürk
        İstanbul'da 10 saate varan kesinti: 10 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 10 saate varan kesinti! Elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 10 Ekim Cuma günü çeşitli ilçelerde 10 saate varan elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 23:57 Güncelleme: 09.10.2025 - 23:59
        • 1

          Elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Ekim Cuma günü İstanbul'da 10 saate varan elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 10 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ekim Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında büyük çaplı elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

