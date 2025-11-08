Habertürk
        İstanbul'da 10 saate varan elektrik kesintisi! BEDAŞ ile 8 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak, elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 10 saate varan elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 8 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 8 Kasım Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 00:29 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:29
