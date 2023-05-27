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İstanbul 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: İstanbul Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

İstanbul Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, seçmenlerin gündeminde yer alıyor. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları açıklanacak. YSK tarafından açıklanan verilere göre 64 milyon 191 bin 285 seçmen varken İstanbul’da ise 30 bin 802 sandıkta 11 milyon 350 bin 971 seçmen sandık başına gidecek. İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları, seçim yasağının kalkmasını ardından Habertürk üzerinden açıklanacak. İşte 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • İstanbul Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin ardından YSK tarafından açıklanacak. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17 ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise yüzde 0,43 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları, seçim yasağının kaldırılmasının ardından Habertürk üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları…

  • İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 İstanbul Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com İstanbul Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    İstanbul ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un İstanbul Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe İstanbul Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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