Festivalin kapanışını Kenan Doğulu yapacak!

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20-21 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek olan İstanbul Cocktail Festivali, gastronomi ve sanat meraklılarını 20-21 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta sürprizlerle dolu içerikler ile ağırlayacak.

20 Ağustos Cumartesi günü 12.00'de kapılarını aralayacak olan festivalin ilk günü, 8 farklı ülkede 100 milyon dinleyiciye ulaşan Güneş'in yanı sıra; BaBa ZuLa, Jakuzi, Selin, Melis Güven ve Aybüke Albere performans sergileyecek.

21 Ağustos Pazar günü ise festivalin kapanışını muhteşem sahne performansı ile Kenan Doğulu yapacak. Aynı gün KÖFN, Palmiyeler, Serel Yereli, Mert Demir ve Sena Şahin sahne alacak.