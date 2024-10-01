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        Haberler Gündem İstanbul çıkışlı İran seferleri iptal edildi

        İstanbul çıkışlı İran, Irak ve Ürdün'e yapılacak hava yolu seferleri iptal edildi

        İran ile İsrail arasındaki gerilim ve hava sahasının kapanması nedeniyle bu gece ile yarın Irak, İran ve Ürdün'e yapılacak İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 23:17 Güncelleme: 01.10.2024 - 23:17
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        İstanbul çıkışlı İran seferleri iptal edildi
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        İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinin bu gece ve yarın İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarından Ürdün, İran ve Irak'a yönelik uçuşları iptal oldu.

        Ayrıca bu ülkelere doğru sefer halindeki uçaklarının rotalarını değiştiren pek çok hava yolu şirketi, iniş için uçaklarını İstanbul, Sabiha Gökçen ve çevre havalimanlarına yönlendirdi.

        Hava sahasının kapanması nedeniyle yakıt kritiğine giren yabancı hava yolu şirketlerine ait çok sayıda uçağın da İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

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