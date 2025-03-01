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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Çekmeköy'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi | Son dakika haberleri

        İstanbul Çekmeköy'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:59
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        Otomobil alev alev yandı
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        Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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        #çekmeköy
        #haberler
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