İstanbul Caz Festivali sona erdi

Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanırken küresel COVID-19 salgını sebebiyle Eylül ve Ekim ayına ertelendiği duyurulan 27. İstanbul Caz Festivali bu yıl yeni format ve programla 2 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında açıkhava konser mekânlarında, 3 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ise İKSV'nin dijital platformunda Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerle buluştu.
Festival, yeni tarihleriyle 2 Eylül-12 Eylül arasında COVID-19 önlemleri kapsamında yarı kapasiteli ve oturma düzenli olarak gerçekleştirilen 21’in üzerinde konserde, 125’i aşkın yerli sanatçıyı İstanbul’un 5 farklı mekânında ağırladı.
2 Eylül-12 Eylül tarihlerinde konser mekânlarına gidemeyen müzikseverler için tüm konserler 3 Ekim-3 Kasım tarihlerinde İKSV'nin çevrimiçi platformu online.iksv.org adresinden yayımlandı.
Festival konserlerini 26.500’e yakın kişi izledi.
İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri,Türkiye’de caz müziğine değerli katkıları ile tanınan iki önemli isme; müziği yaşam tarzı olarak benimseyen değerli caz müzisyenimiz Atakan Ünüvar ve dünyaca ünlü klarnet sanatçımız Barbaros Erköse’ye verildi. COVID-19 önlemleri sebebiyle bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülleri sanatçılarımıza herhangi bir tören düzenlenmeksizin, sağlık kurallarına uygun şekilde ulaştırıldı.
Festivalde izleyiciyle buluşan isimler arasında, Balkanlardan Mezopotamya’ya bu toprakların özgün ezgi ve danslarını yaşatan Kardeş Türküler; kültürümüzü müziği, duruşu ve kostümleriyle özgün bir şekilde yansıtan BaBa ZuLa, besteleriyle dünyaya açılan piyanist Selen Gülün’ün öncülüğündeki Selen Gülün Quintet feat. Sibel Köse & Ece Göksu; müzik eleştirmenlerince kent ozanı yakıştırması yapılan Can Güngör: birçok orijinal müzikal projelerin mimarı Tuluğ Tırpan; Arnavut besteci ve şarkıcı Elina Duni; oryantal ezgileriyle Andalusia Trio, kuşağının en iyi gitarist ve bestecilerinden Bilal Karaman’ın öncülüğündeki MANOUCHE A LA TURCA feat. Muhammed Yıldırır & Ramazan Sesler; melodileri evrensel standartlarda sunan müzisyen Jülide Özçelik; Genç Caz finalistlerinden neoklasik besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı; Ortaköy’deki Feriye’nin denize nazır sahnesinde Anadolu’nun Saykedelik tınılarıyla Ayyuka; yaptıkları müziği elektrik folk olarak adlandıran, birçok uluslararası festivalde adını duyuran Yasak Helva ve çok katmanlı müzik evrenini elektronik dokunuşlarla genişleten Pitohui vardı.
Festivalde Türkiye’de kuşağının yetenekli isimlerinden Make Mama Proud; popüler sesleri elektronik tonlarla zenginleştiren Guguou; müzikal kariyerine karanlık synth’lerin başrolde olduğu Seni Görmem İmkânsız ve Kahinar gruplarıyla başlayan ve güçlü vokaliyle kariyerine solo devam eden Tuğçe Şenoğul ve Tolga Böyük’ün bağımsız müzik projesi Islandman; kendi beste ve aranjmanlarıyla dinleyenlere renkli yolculuklar sunan piyanist Bilge GünaydınQuartet gibi isimler de müzikseverlerle bir araya geldi.
“Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” festival kapsamında bu yıl dördüncü kez 7-9 Eylül arasında düzenlendi. Yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Vitrin kapsamında, üç günde sekiz konseri, festival izleyicisiyle beraber dünyanın önde gelen festival ve etkinliklerinin yöneticileri de çevrimiçi takip edebildi. Böylece başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda uluslararası müzik profesyoneli, Vitrin konserlerinde sahneye çıkan Türkiye’den müzik gruplarını daha yakından tanıma fırsatını bu yıl da yakaladı.
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