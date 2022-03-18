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İstanbul canlı yol ve trafik durumu 18 Mart: İstanbul'da trafik ne durumda?

İstanbul trafik ve yol durumu haritası: İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu canlı

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Vatandaşlar İstanbul trafik haritası ile anlık yol durumu bilgisini araştırıyor. Sabah saatlerinden itibaren tüm İstanbul'da etkili olan şiddetli kar fırtınası sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara önlem amaçlı, vatandaşlar yola çıkmadan önce İstanbul yol durumu haritasına bakıyor. İşte İstanbul trafik ve yol durumu haritası...

18.03.2022 - 17:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbul yol durumu ve trafik haritası akşam saatleri itibarıyla gündemde yerini aldı. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. Peki, İstanbul'da yol durumu nasıl? Yollar açık mı kapalı mı? İşte, İstanbul canlı yol durumu ve konuya ilişkin Valilik açıklamaları...

  • VALİ YERLİKAYA UYARDI

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da bugün: 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • MOTOSİKLET VE KURYE YASAĞI

    Vali Yerlikaya bir diğer açıklamasında da, "Kıymetli İstanbullular; Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, Trafik seyir ve can güvenliği için, Bir sonraki duyuruya kadar, Bugün 17.30’dan itibaren, Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • METEOROLOJİ'DEN UYARI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2022 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor." şeklinde paylaşım yaptı.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

  • BASIN EKSPRES'TE YOĞUN KAR YAĞIŞI

    Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini gösteren kar yağışı Basın Ekspres Yolu ve bağlantı yollarında da olumsuz şekilde etkiledi. Kar küreme araçları yoğun yağış ihtimaline karşı harekete geçti.

    İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

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