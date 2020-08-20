Okulların 21 Eylül’de açılıp açılmayacağı tartışılırken okul servislerine zam zam yapılması gündeme geldi. UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) bugün servislere zam gündemiyle toplandı.

ALT KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin enflasyon oranında zam teklifi kabul görmedi, servis zammı teklifi alt komisyona gönderildi.