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İstanbul Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rümeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, Yazar-sunucu Yekta Kopan, akademisyen ve TV programcısı Levent Erden, oyuncu Mert Fırat, sanat eleştirmeni ve akademisyen Hasan Bülent Kahraman, müzisyen Harun Tekin ve tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç'tan oluşuyor.

ŞUBAT AYINDA KARARLAŞTIRILMIŞTI

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan İKSP Oluşum Çalıştayı 5 Şubat'ta düzenlenmişti. Sürdürülebilir bir yapı oluşturulmayı hedefleyen çalıştaya, İstanbul'daki kültür sanata dair kamu ve özel kurumların temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve sivil toplum üyeleri katılmıştı. Çalıştayda İKSP'nin kültür-sanat politikalarına ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar sunacak bir danışma kurulu oluşturulması kararlaştırılmıştı.