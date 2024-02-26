İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimler öncesinde Habertürk'e açıklamalarda bulundu. "Ben İstanbulluların mutluluğu ile mutlu olmak istiyorum." ifadeleri ile İstanbul'a seslenen Kurum, mal varlığını da açıkladı. İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
- 1
"İstanbul'un ihtiyacı olan her projede uyum içerisinde herkesle görüşeceğim. Her bir vatandaşı dinleyeceğim." ifadeleri ile İstanbul'a seslenen AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Kurum, mal varlığını paylaşmaktan sorun duymadığını belirtti. İşte Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan detaylar...
- 2
"MAL VARLIĞIMIZI AÇIKLAMADA HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum Habertürk'e açıklamalarda bulundu:
Gel niye gelme diyelim. Geleceğim demesi, orada heyecana katılacağım demesi üzerine arkadaşlarımız koltuğunu ayırmış, gelen, giden yok. Biz düzenli olarak hem bakanlık sürecinde hem de milletvekilliği sürecinde bildirmek zorundasınız.
- 3
Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz.
-
- 4
MURAT KURUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Murat Kurum, 1976 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.
- 5
1999 - 2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı’nda Uzmanlık, 2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.