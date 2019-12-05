Platform Turizm, Yeni Şafak gazetesinin ve TVNET'in sahibi olan Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy ile Mehmet Altunsoy ve Yılmaz Aytaş'a ait.

Firma, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildikten sonra Yenikapı’ya çekilen araçlarla ve önceki dönemde İBB ile İstanbul ilçe belediyeleri dahil olmak üzere toplam 1 milyar 642 milyon 146 bin liralık araç kiralama işi…