Habertürk'ten Esra Toptaş'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da suya zam yapmak için İBB Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. 3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu yarın saat 14.00’te Saraçhane başkanlık binasında yapılacak.

İBB MECLİSİ'NDE OYLAMAYA SUNULACAK

İBB, İSKİ Genel Kurulu’na; 2022 İSKİ ek ödeneği, 2022 yatırım programı revizesi ile su ve atıksu tarife teklifleri sunacak. İSKİ’nin yeni tarife teklifi İBB Meclisi’nde oylamaya sunulacak.

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