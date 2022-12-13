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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı yorumu

Bir televizyon programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" şeklinde soruya şöyle yanıt verdi: Gururla, keyifle bu kente hizmet diyorum. İnanın ki, bu sürece kendini adamış bir birey olarak ve memleketin demokratikleşmesi, iyileşmesi, normalleşmesi adına, memleketin ötekileşmiş insanlarını eşitleme adına ve 86 milyon insanı eşit gören bir devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır

Giriş: 13.12.2022 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı yorumu

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Spesifik olarak soruyorum, günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu karşılığı verdi:

"Çok ilginç bir bakış açısıyla soru sordunuz tebrik ediyorum Candaş Bey. Böyle bir hayal olur mu? Benim öyle bir hayalim yok. Size şöyle söyleyeyim, ideallerim adına Beylikdüzü Belediye başkanı olmak istedim. Niçin? Çünkü Beylikdüzü'ne çok emek veren bir iş adamıydı. Beylikdüzü'nde yaşıyordum. Yatırımlarım vardı. İşler iyi gitmiyordu orada, üzülüyordum. Haksızlık, hukuksuzluk ve ideallerim adına oraya talip oldum. Ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım diye hayal kurmadım. Ama işimi iyi yaptım. İnsanlar, partimin yöneticileri, genel başkanım beni davet etti. Ben büyükşehir adayı olmayı kabil ettim. Ardından mücadele ettim ve belediye başkanı oldum. Bundan sonraki süreç için bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup, öreterek insanların kabulü ile olacak işlerdir".

"BU OMUZLAR BÜTÜN YÜKLERİ TAŞIR"

TV 100 Kanalı'nda canlı yayın konuğu olan İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçtenlikle söylüyorum ki, İstanbul'a hizmet etmekten onur, gurur duyuyorum. Bu kadim kente hizmet ederken, ülkemin bugün çok normal koşullarda, normalleşmeyle, uzlaşmayla, kucaklaşmayla gerçekten keyifli bir pozisyonda olsa bu hizmetlerin iki üç katını yapabileceğimizi görüyorum. Kaybettiği yılları görüyorum. Neler ıskaladığımızı görüyor, çok üzülüyorum. Gururla, keyifle bu kente hizmet e diyorum. İnanın ki, bu sürece kendini adamış bir birey olarak ve memleketin demokratikleşmesi, iyileşmesi, normalleşmesi adına, memleketin ötekileşmiş insanlarını eşitleme adına ve 86 milyon insanı eşit gören bir devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır".

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