Beşiktaş Kulübü'nün, bugün lansmanını yaptığı ve hayata geçirdiği 'Bırakmam Seni' adlı yardım kampanyasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından attığı mesajın görüntüsünü paylaşarak "İstanbul'umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş’ın da yanındayım" ifadelerini kullandı.