Büyük Filistin Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek! İşte Büyük Filistin Mitingi günü ve saati...
İstanbul Büyük Filistin Mitingi için geri sayım başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Büyük Filistin Mitingi'nin gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok önemli ismin yer alacağı Büyük Filistin Mitingi'ne yurdun dört bir yanından yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak mitingin günü ve saati merak konusu oldu. İşte 2023 Büyük Filistin Mitingi günü, saati, konumu ve katılım sağlayacak isimler...
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İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Büyük Filistin Mitingine ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi. İstanbul Büyük Filistin mitingine herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek." ifadelerini kullandı. Son dakika açıklamalarının ardından "İstanbul Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak ve kimler katılacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte Büyük Filistin Mitingi günü, saati ve yerine ilişkin merak edilen detaylar...
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
"Büyük Filistin Mitingi" AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE?
Büyük Filistin Mitingi İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
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BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ SAAT KAÇTA?
Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
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İSTANBUL BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİNE KİMLER KATILACAK?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.